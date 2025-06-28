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НОВОСТИ

Иран лишил главу МАГАТЭ доступа на свои ядерные объекты

13:50 28.06.2025 Источник: Интерфакс

Власти Ирана больше не будут предоставлять доступ гендиректору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси к своим ядерным объектам и не позволят вести там видеонаблюдение для агентства, заявил в субботу вице-спикер парламента Ирана Хамид-Реза Хаджи Бабаи.

"Высокопоставленный иранский парламентарий объявил, что Иран больше не будет пропускать Гросси на свои ядерные объекты и не даст устанавливать там камеры видеонаблюдения", - информирует агентство "Мехр".

Хаджи Бабаи отметил, что на такой шаг Тегеран пошел благодаря обнаружению в документах, добытых у израильских властей, сведений о состоянии иранской ядерной отрасли.

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