Часть сотрудников Госдепа США «раздражена и озлоблена» - WP
19:40 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Моральный дух сотрудников внешнеполитического ведомства США упал из-за планируемых в нем массовых сокращений, а также переработок, вызванных необходимостью организовать эвакуацию американцев с Ближнего Востока. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).
Как рассказали ее журналистам сотрудники дипведомства, «из-за планов администрации [президента США Дональда] Трампа провести массовые сокращения в Госдепартаменте большая часть его штата раздражена и озлоблена». Как отмечается в публикации, «еще больше подорвали моральный дух дополнительные требования [к сотрудникам], касающиеся оказания помощи гражданам США, которые хотят покинуть Ближний Восток» из-за имевшего место обмена ударами между Израилем и Ираном.
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