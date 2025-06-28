Часть сотрудников Госдепа США «раздражена и озлоблена» - WP

19:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Моральный дух сотрудников внешнеполитического ведомства США упал из-за планируемых в нем массовых сокращений, а также переработок, вызванных необходимостью организовать эвакуацию американцев с Ближнего Востока. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Как рассказали ее журналистам сотрудники дипведомства, «из-за планов администрации [президента США Дональда] Трампа провести массовые сокращения в Госдепартаменте большая часть его штата раздражена и озлоблена». Как отмечается в публикации, «еще больше подорвали моральный дух дополнительные требования [к сотрудникам], касающиеся оказания помощи гражданам США, которые хотят покинуть Ближний Восток» из-за имевшего место обмена ударами между Израилем и Ираном.