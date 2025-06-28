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НОВОСТИ

Фицо: После заседания Евросовета у меня не возникает чувства, что [в мире на Украине} есть большая заинтересованность

17:40 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия больше других пострадает от ожидаемого в Евросоюзе решения отказаться от импорта газа из РФ, заявил премьер-министр республики Роберт Фицо в передаче Sobotné dialógy радиостанции Rádio Slovensko. «Мы будем [после остановки поставок] наиболее пострадавшей страной», — сказал премьер.

Он назвал возможное решение ЕС отказаться от российского газа «выстрелом в собственное колено» и «очередным вредным идеологическим решением из-за одержимости Россией». По словам Фицо, Еврокомиссия (ЕК) признает и понимает опасения Словакии. Позиция республики им была доведена до главы ЕК.

О ситуации на Украине премьер сказал: «Думаю, что нам [особенно] нужно на Украине, так это скорейшее окончание [конфликта]. После заседания Евросовета у меня не возникает чувства, что в этом есть большая заинтересованность».

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