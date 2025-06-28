Деятельность этнической группировки, причастной к ряду убийств и покушений, пресечена на Урале
14:40 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Свердловские правоохранители пресекли деятельность этнической группировки, ее члены подозреваются в убийствах и покушениях. Задержанные дают признательные показания, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
«Четвертым отделом по расследованию особо важных дел (о преступлениях прошлых лет) следственного управления СК России по Свердловской области расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пп. „ж“, „з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, убийство по найму, покушение на убийство по найму). По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием, проведены обыски по местам проживания указанных лиц», — говорится в сообщении.
Ранее местные СМИ сообщили, что в Екатеринбурге в пятницу правоохранители задержали несколько десятков уроженцев Азербайджана во время специальной операции. Как сообщила пресс-служба азербайджанского внешнеполитического ведомства, временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане Петр Волоковых в этой связи был вызван в МИД республики. Отмечается, что «российской стороне выражен решительный протест в связи с проведенными 27 июня 2025 года российскими силовиками рейдами в квартирах».
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