Пресс-секретарь Госдепа США: «Многие страны способствуют» продолжению боевых действий в конфликте на Украине

21:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сконцентрированы на работе над дипломатическим урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы определенно как всегда сфокусированы на этом», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Брюс утверждала, что «весь мир страдает» от продолжения украинского кризиса, при этом она подчеркнула, что «многие страны способствуют» продолжению боевых действий в конфликте на Украине.