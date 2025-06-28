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Пресс-секретарь Госдепа США: «Многие страны способствуют» продолжению боевых действий в конфликте на Украине

21:15 28.06.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты сконцентрированы на работе над дипломатическим урегулированием конфликта на Украине. Об этом заявила руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс.

«Дипломатия продолжается, переговоры продолжаются, и мы определенно как всегда сфокусированы на этом», — сказала она в интервью телеканалу Fox News.

Брюс утверждала, что «весь мир страдает» от продолжения украинского кризиса, при этом она подчеркнула, что «многие страны способствуют» продолжению боевых действий в конфликте на Украине.

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