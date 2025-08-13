0
Пытавшийся перейти в ВСУ россиянин должен был убить как можно больше военных РФ

11:32 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россиянин, пытавшийся перейти на сторону ВСУ, после заключения контракта с Минобороны должен был попасть в военную часть в Курской области и перед побегом оттуда убить как можно больше российских военнослужащих. Об этом он сообщил на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По его словам, он действовал по указанию украинских кураторов, которые посоветовали ему подписать контракт с Вооруженными силами РФ, после чего он должен был попасть в военную часть в Курской области. «Для того, чтобы сбежать на территорию Украины, мне понадобилось бы кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих», — рассказал задержанный.

Таким образом он бы завоевал доверие украинской стороны. Убийство военных мужчина должен был зафиксировать на фото и видео. «Затем перебежать с этим всем на территорию украинской стороны, где меня бы встретили украинские пограничники и я продолжил там нести службу», — добавил он.

