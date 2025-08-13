Пытавшийся перейти в ВСУ россиянин должен был убить как можно больше военных РФ
11:32 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россиянин, пытавшийся перейти на сторону ВСУ, после заключения контракта с Минобороны должен был попасть в военную часть в Курской области и перед побегом оттуда убить как можно больше российских военнослужащих. Об этом он сообщил на допросе, видео которого распространил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По его словам, он действовал по указанию украинских кураторов, которые посоветовали ему подписать контракт с Вооруженными силами РФ, после чего он должен был попасть в военную часть в Курской области. «Для того, чтобы сбежать на территорию Украины, мне понадобилось бы кинуть гранату или автоматной очередью убить как можно больше российских военнослужащих», — рассказал задержанный.
Таким образом он бы завоевал доверие украинской стороны. Убийство военных мужчина должен был зафиксировать на фото и видео. «Затем перебежать с этим всем на территорию украинской стороны, где меня бы встретили украинские пограничники и я продолжил там нести службу», — добавил он.
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать