В США шокированы возможностью превращения моделей ИИ КНР в глобальный стандарт — WSJ

10:32 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидерство Китая в области моделей искусственного интеллекта (ИИ) с открытым исходным кодом потрясло Вашингтон и Кремниевую долину, где опасаются что технологии КНР могут затмить американские и стать международным стандартом. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, «бесплатные модели от DeepSeek, Alibaba и других компаний привлекают пользователей по всему миру». В нынешнем году «китайские достижения в ИИ следовали одно за другим», начиная с широко разрекламированной в январе новой версии чат-бота R1 от DeepSeek.

У всех моделей есть версии, которые пользователи могут бесплатно загружать и изменять, а это стимулирует глобальное внедрение китайских технологий искусственного интеллекта.

Технологические компании США в условиях растущей конкуренции вынуждены менять стратегию. В начале августа создатель чат-бота ChatGPT — OpenAI — выпустил первую модель с открытым исходным кодом, названную gpt-oss.

WSJ напоминает, что «битву за отраслевой стандарт необязательно выигрывают самые технологически продвинутые игроки». Весомую роль играют «доступность и гибкость» технологий, поэтому успехи Китая в области ИИ вызывают растущую обеспокоенность в США. «Опасаясь быть отрезанным от американских технологий, Китай поддерживает проекты с открытым исходным кодом как стратегический запасной и экстренный ресурс», — отметил аналитик исследовательской компании Omdia, специализирующейся на ИИ, Лянь Су.

