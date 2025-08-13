Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань за сутки
11:50 13.08.2025
Автономный тягач Navio за 24 часа преодолел маршрут Санкт-Петербург — Казань по трассам М-11 «Нева», А-113 ЦКАД и М-12 «Восток» — это больше 1 600 км. Этот проезд подтверждает, что ключевым становится не расстояние, а надежность и зрелость технологии Navio, которая способна стабильно работать в реальных дорожных условиях.
Для сравнения, стандартный рейс из Санкт-Петербурга в Казань занимает в среднем 58 часов, так как водитель должен соблюдать режим труда и отдыха. Тестовый проезд Navio показывает, что автономный транспорт, без водителя в кабине, может почти в 2,5 раза сократить время доставки грузов на сопоставимые расстояния — до одних суток.
Фотореалистичный симулятор Navio (NavioSim) является одним из ключевых инструментов для развития технологии автономного вождения. За счет генерации больших объемов фотореалистичных данных с максимальной детализацией и реалистичностью в NavioSim можно моделировать любые по сложности и длительности маршруты, отрабатывать сценарии взаимодействия с другими участниками дорожного движения, что гарантирует безопасность в реальных условиях.
Технология позволяет безопасно тестировать системы в разнообразных дорожных и климатических условиях, включая редкие и критические сценарии, которые невозможно отработать на дорогах общего пользования. Виртуальный полигон ускоряет разработку, что позволит в будущем быстрее выходить на новые трассы и протяженные маршруты, обеспечивая стабильную работу технологии.
«В 2023 году мы начали адаптировать технологию к грузовым автомобилям. За короткий срок мы проделали большой путь, чтобы обеспечить стабильную и безопасную работу автоматизированных систем на протяженных маршрутах. Сегодня мы демонстрируем готовность технологии к проездам на расстояние более 1 600 километров. Это не просто тест, а подтверждение эффективности автономного транспорта для магистральных грузоперевозок», – отметил технический директор Navio Павел Савинков.
Увеличение дистанции работы автономных грузовиков позволит сократить простои автопарка из-за дефицита водителей, нарастить объем грузоперевозок на протяженных логистических маршрутах между регионами и повысить безопасность на скоростных автомагистралях.
На сегодня, согласно действующему в России регулированию, в кабине автономного тягача должен находиться инженер — он отвечает за контроль и обеспечивает безопасность в случае нештатных ситуаций. Движение грузовых высокоавтоматизированных транспортных средств (ВАТС) по скоростным трассам разрешено в рамках экспериментальных правовых режимов (ЭПР №1849, ЭПР №2495).
