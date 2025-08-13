0
0
155
НОВОСТИ

МИД Эстонии заявил, что высылает российского дипломата

12:32 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство иностранных дел Эстонии объявило дипломатического сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну.

«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему дипломатическую ноту об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. Как утверждает внешнеполитическое ведомство, «дипломат принимал непосредственное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

13:32 13.08.2025
Тюмень стала абсолютным лидером по количеству питомцев в семье — исследование
0
46
13:20 13.08.2025
Сийярто отверг упреки Зеленского в адрес Венгрии накануне саммита России и США
0
93
13:05 13.08.2025
Зимбабве приняла дорожную карту дедолларизации — Центробанк
0
113
13:00 13.08.2025
Кабмин Индии отказался провозглашать корову национальным символом республики
0
111
12:20 13.08.2025
Европейцы на переговорах с Трампом попытаются согласовать позицию перед саммитом РФ и США
0
199
12:05 13.08.2025
РФ в июле нарастила нефтеэкспорт на 1%, доходы — на 7%, до $14,32 млрд — МЭА
0
205
12:00 13.08.2025
Китай ввел санкции против двух финансовых организаций ЕС — Минкоммерции КНР
0
203
11:50 13.08.2025
Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань за сутки
0
233
11:32 13.08.2025
Пытавшийся перейти в ВСУ россиянин должен был убить как можно больше военных РФ
0
231
11:20 13.08.2025
ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, сообщил Кимаковский
0
253

Возврат к списку