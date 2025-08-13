МИД Эстонии заявил, что высылает российского дипломата
12:32 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел Эстонии объявило дипломатического сотрудника посольства России в Таллине персоной нон грата и потребовало, чтобы он покинул страну.
«Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы вручить ему дипломатическую ноту об объявлении первого секретаря посольства России персоной нон грата. Дипломат должен покинуть Эстонию», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД. Как утверждает внешнеполитическое ведомство, «дипломат принимал непосредственное участие в подрыве конституционного строя и правовой системы Эстонии».
