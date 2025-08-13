В КНР заявили, что «Буревестник» может изменить структуру мировых ядерных сил
11:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Российская крылатая ракета неограниченной дальности «Буревестник» может изменить структуру глобальной стратегической ядерной мощи. Такую точку зрения 12 августа высказал авторитетный китайский эксперт по военной проблематике Сун Чжунпин в комментарии газете Global Times, комментируя появившиеся в СМИ предположения о якобы проводимых испытаниях ракеты.
Он отметил, что обычно ядерными боеголовками оснащаются баллистические ракеты или крылатые ракеты с химическими двигателями, и Россия является первой страной, которая разрабатывает оружие, приводимое в движение ядерной энергией.
Однако как подчеркивает эксперт, ядерное топливо является технически сложным в разработке, и возможные испытания могут быть направлены на решение выявленных проблем.
