ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, сообщил Кимаковский

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трасса Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Трасса, ведущая из Красноармейска в Павлоград, [находится] под нашим полным огневым контролем», — сказал он.

Кимаковский добавил, что огневое воздействие на эту дорогу ведется сразу с нескольких направлений.