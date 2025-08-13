0
0
124
НОВОСТИ

ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, сообщил Кимаковский

11:20 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Трасса Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Трасса, ведущая из Красноармейска в Павлоград, [находится] под нашим полным огневым контролем», — сказал он.

Кимаковский добавил, что огневое воздействие на эту дорогу ведется сразу с нескольких направлений.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:05 13.08.2025
РФ в июле нарастила нефтеэкспорт на 1%, доходы — на 7%, до $14,32 млрд — МЭА
0
2
12:00 13.08.2025
Китай ввел санкции против двух финансовых организаций ЕС — Минкоммерции КНР
0
24
11:50 13.08.2025
Автономный грузовик Navio проехал из Санкт-Петербурга в Казань за сутки
0
43
11:32 13.08.2025
Пытавшийся перейти в ВСУ россиянин должен был убить как можно больше военных РФ
0
105
11:05 13.08.2025
Минфин РФ не отмечает ухода в тень налогоплательщиков из-за изменения шкалы НДФЛ
0
141
11:00 13.08.2025
В КНР заявили, что «Буревестник» может изменить структуру мировых ядерных сил
0
166
10:32 13.08.2025
В США шокированы возможностью превращения моделей ИИ КНР в глобальный стандарт — WSJ
0
215
10:20 13.08.2025
Более 30% россиян урежут расходы на цветы и подарки учителям к 1 сентября — опрос
0
201
10:05 13.08.2025
МВД предлагает сделать расцветку для ремня безопасности и запретить заглушки для него
0
224
10:00 13.08.2025
Россия с честью и уважением к истории побеждает в СВО, заявил Риттер
0
254

Возврат к списку