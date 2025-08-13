ВС РФ взяли под огневой контроль трассу Красноармейск — Павлоград, сообщил Кимаковский
11:20 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Трасса Красноармейск (украинское название — Покровск) — Павлоград перешла под полный огневой контроль российских войск, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
«Трасса, ведущая из Красноармейска в Павлоград, [находится] под нашим полным огневым контролем», — сказал он.
Кимаковский добавил, что огневое воздействие на эту дорогу ведется сразу с нескольких направлений.
