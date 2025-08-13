0
НОВОСТИ

Китай ввел санкции против двух финансовых организаций ЕС — Минкоммерции КНР

12:00 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти ввели рестрикции в отношении двух финансовых организаций Евросоюза в качестве ответной меры на антироссийские санкции ЕС. Об этом сообщило Министерство коммерции КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении торгового ведомства, контрмеры Пекина распространяются на два европейских банка — UAB Urbo Bankas и AB Mano Bankas.

