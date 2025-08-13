0
Минфин РФ не отмечает ухода в тень налогоплательщиков из-за изменения шкалы НДФЛ

11:05 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов России не фиксирует ухода налогоплательщиков «в тень» после введения прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ), доходы бюджета России идут с небольшим опережением. Об этом заявил в интервью изданию «Эксперт» статс-секретарь — замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

«Ухода в тень из-за введения новой шкалы НДФЛ мы не фиксируем. В целом по НДФЛ наблюдается значительный прирост доходов федерального бюджета по итогам пяти месяцев в сравнении с прошлым годом — увеличение на 52%», — отметил Сазанов.

По его словам, поступления федерального бюджета и по налогу на прибыль, и по НДС соответствуют прогнозу, и при этом растут с небольшим опережением. «По состоянию на май доходы увеличились по сравнению с прошлым годом на 75% по налогу на прибыль и на 11% по НДС. Ухода в тень малого бизнеса после донастройки режима УСН мы не фиксируем», — подчеркнул замминистра.

