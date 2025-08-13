0
0
0
НОВОСТИ

РФ в июле нарастила нефтеэкспорт на 1%, доходы — на 7%, до $14,32 млрд — МЭА

12:05 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле вырос на 1% по сравнению с июнем — до 7,29 млн баррелей в сутки, говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы от экспорта увеличились на 7% на фоне более высоких цен — до $14,32 млрд.

При этом цены на нефть практически не изменились, а на нефтепродукты — выросли на 2%.

Доходы от экспорта нефти в июле составили $8,94 млрд, что на $460 млн больше, чем в июне, от экспорта нефтепродуктов — $5,39 млрд (+$470 млн).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 24.01.2024
КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
0
11518
09:32 24.01.2024
Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
0
11878
09:05 24.01.2024
Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
0
11190
20:00 23.01.2024
ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
0
11522
17:00 23.01.2024
В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
0
11498
14:32 23.01.2024
ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
0
11495
13:00 23.01.2024
Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
0
11360
12:32 23.01.2024
НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
0
11532
12:05 23.01.2024
Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
0
11403
10:20 23.01.2024
В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
0
11247

Возврат к списку