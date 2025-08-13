РФ в июле нарастила нефтеэкспорт на 1%, доходы — на 7%, до $14,32 млрд — МЭА

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле вырос на 1% по сравнению с июнем — до 7,29 млн баррелей в сутки, говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы от экспорта увеличились на 7% на фоне более высоких цен — до $14,32 млрд.

При этом цены на нефть практически не изменились, а на нефтепродукты — выросли на 2%.

Доходы от экспорта нефти в июле составили $8,94 млрд, что на $460 млн больше, чем в июне, от экспорта нефтепродуктов — $5,39 млрд (+$470 млн).