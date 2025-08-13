РФ в июле нарастила нефтеэкспорт на 1%, доходы — на 7%, до $14,32 млрд — МЭА
12:05 13.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Экспорт нефти и нефтепродуктов из России в июле вырос на 1% по сравнению с июнем — до 7,29 млн баррелей в сутки, говорится в материалах Международного энергетического агентства (МЭА). При этом доходы от экспорта увеличились на 7% на фоне более высоких цен — до $14,32 млрд.
При этом цены на нефть практически не изменились, а на нефтепродукты — выросли на 2%.
Доходы от экспорта нефти в июле составили $8,94 млрд, что на $460 млн больше, чем в июне, от экспорта нефтепродуктов — $5,39 млрд (+$470 млн).
НОВОСТИ
- 10:05 24.01.2024
- КНДР запустила несколько крылатых ракет в сторону Желтого моря — Рёнхап
- 09:32 24.01.2024
- Жители Николаева отмечают большие колонны техники ВСУ, идущие в сторону Херсонской области
- 09:05 24.01.2024
- Силы ПВО РФ перехватили 4 украинских дрона над Орловской областью
- 20:00 23.01.2024
- ВМФ РФ получит первый боевой ледокол «Иван Папанин» в этом году — главком
- 17:00 23.01.2024
- В подконтрольном Киеву городе Херсоне вновь слышны взрывы
- 14:32 23.01.2024
- ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины
- 13:00 23.01.2024
- Удар ВС РФ по Киеву и Харькову нельзя считать ответом на удар ВСУ по Донецку — Песков
- 12:32 23.01.2024
- НАТО подписала контракт на $1,2 млрд на закупку боеприпасов калибра 155 мм
- 12:05 23.01.2024
- Белгородскую область атаковали более десяти украинских беспилотников за сутки
- 10:20 23.01.2024
- В Белоруссии началась штабная тренировка Вооруженных сил — Минобороны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать