РФ и КНР будут обеспечивать бесперебойность расчетов между экономическими субъектами

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай будут совершенствовать финансовую инфраструктуру для бесперебойного функционирования расчетов между экономическими субъектами России. Об этом говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.

Кроме того, страны будут наращивать долю национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других экономических операциях.

Россия и Китай также договорились укреплять сотрудничество в сфере банковского и страхового регулирования, а также содействовать устойчивому развитию банковских и страховых учреждений двух стран.

Страны намерены создавать благоприятные условия в платежной сфере, в том числе для обеспечения роста взаимного туристического потока, говорится в документе.