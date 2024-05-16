РФ и КНР будут обеспечивать бесперебойность расчетов между экономическими субъектами
14:32 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай будут совершенствовать финансовую инфраструктуру для бесперебойного функционирования расчетов между экономическими субъектами России. Об этом говорится в совместном заявлении об углублении партнерства, подписанном президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином.
Кроме того, страны будут наращивать долю национальных валют в двусторонней торговле, инвестициях, кредитовании и других экономических операциях.
Россия и Китай также договорились укреплять сотрудничество в сфере банковского и страхового регулирования, а также содействовать устойчивому развитию банковских и страховых учреждений двух стран.
Страны намерены создавать благоприятные условия в платежной сфере, в том числе для обеспечения роста взаимного туристического потока, говорится в документе.
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