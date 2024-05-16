Число выданных в РФ шенгенских виз сократилось почти в 10 раз по сравнению с 2019 годом
15:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны ЕС выдали гражданам России в 2023 году 448 890 стандартных шенгенских виз, что почти в 10 раз меньше показателя 2019 года, когда их число превышало 4 млн. Об этом говорится в распространенных Еврокомиссией статистических материалах.
Всего было подано свыше 520 тысяч запросов, таким образом, отказы получили 13,7% обратившихся. В 2019 году этот показатель составлял около 1,5%, то есть число отказов выросло в 9 раз.
Более половины всех выданных виз (почти 221 тысяча) были многоразовыми, их количество сократилось в 16 раз по сравнению с 2019 годом.
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