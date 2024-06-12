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НОВОСТИ

Истребители F-35 в Нидерландах скоро будут готовы к "ядерным миссиям" НАТО - Столтенберг

20:20 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первые в Европе истребители F-35, базирующиеся в Нидерландах, в июне будут готовы к выполнению ядерных миссий НАТО. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Эта министерская встреча также включит заседание группы планирования по ядерному оружию, на которой союзники обсудят продолжающуюся адаптацию ядерных мощностей под текущую среду безопасности. Мы достигли существенного прогресса в этой адаптации. В июне первые боевые самолеты F-35 будут подготовлены Нидерландами для ядерных миссий НАТО и США модернизируют свое ядерное оружие в Европе», — сказал он.

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