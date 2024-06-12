Пашинян ответил на вопрос по поводу членства Армении в ОДКБ
16:38 12.06.2024 Источник: Интерфакс
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения покинет ОДКБ. "Выйдем. Мы решим, когда", - сказал Пашинян в рамках "правительственного часа" в парламенте, отвечая на реплику оппозиционного депутата, почему Армения, выражая недовольство ОДКБ, не выходит из нее.
"А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся", - отметил премьер Армении. Ранее Пашинян заявлял, что Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.
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