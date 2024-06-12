Покупка и продажа долларов и евро, а также счета в этих валютах в РФ сохранятся, несмотря на санкции – ЦБ РФ
19:00 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Граждане и компании могут продолжать покупать и продавать доллары и евро через российские банки, несмотря на новые санкции со стороны США. Об этом говорится в сообщении на сайте Банка России. Для определения курсов доллара и евро к рублю регулятор будет использовать банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.
Кроме того, все сбережения в валюте на счетах и вкладах граждан и компаний остаются сохранными, добавил регулятор. Кроме того, по вкладам и счетам граждан и организаций в долларах и евро сохраняется прежний режим выдачи средств, установленный ЦБ.
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