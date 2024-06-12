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Группа кораблей ВМФ России прибыла в порт столицы Кубы

16:00 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России прибывает с официальным визитом на Кубу. Первым в порт Гаваны зашел спасательный буксир «Николай Чикер», в эти минуты ожидается заход фрегата «Адмирал Горшков», атомной подводной лодки «Казань», танкера «Академик Пашин», передает корреспондент ТАСС.

Как ранее подчеркнули в Министерстве Революционных вооруженных сил Кубы, ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их заход в порт не представляет угрозы для региона.

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