Группа кораблей ВМФ России прибыла в порт столицы Кубы
16:00 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России прибывает с официальным визитом на Кубу. Первым в порт Гаваны зашел спасательный буксир «Николай Чикер», в эти минуты ожидается заход фрегата «Адмирал Горшков», атомной подводной лодки «Казань», танкера «Академик Пашин», передает корреспондент ТАСС.
Как ранее подчеркнули в Министерстве Революционных вооруженных сил Кубы, ни один из кораблей не несет ядерного оружия, поэтому их заход в порт не представляет угрозы для региона.
НОВОСТИ
- 16:38 12.06.2024
- Пашинян ответил на вопрос по поводу членства Армении в ОДКБ
- 15:35 12.06.2024
- В РСТ обратили внимание на рост числа изъятий паспортов на границе РФ из-за несоответствий в документе
- 14:25 12.06.2024
- Вывод российских миротворцев Карабахского региона Азербайджана завершился 12 июня – Минобороны страны
- 13:31 12.06.2024
- Сбер предложит льготные программы для клиентов малого и среднего бизнеса на Донбассе
- 13:15 12.06.2024
- В Индии принято решение участвовать в конференции по Украине. Уровень еще не определен
- 12:30 12.06.2024
- Венгрия получила от НАТО гарантии, что любые действия за пределами альянса являются для его членов добровольными
- 12:04 12.06.2024
- Америка хочет перекрыть поставку в РФ чипов, производимых за пределами США - СМИ
- 11:48 12.06.2024
- Президент и премьер РФ получили поздравления с Днем России от премьера Армении
- 11:30 12.06.2024
- Минобороны ФРГ собирается сделать первый шаг к восстановлению обязательной службы в армии - СМИ
- 11:15 12.06.2024
- В Роскомнадзоре изучают возможность блокировки по умолчанию всех звонков из-за границы
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать