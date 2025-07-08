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ЕС планирует покрыть бюджетный дефицит Украины в размере $19 млрд в следующем году — FT

11:05 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз изучает способы покрытия дефицита бюджета Украины в размере $19 млрд в следующем году, включая авансовые займы от Группы семи (G7). Об этом сообщило британское издание Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Растет беспокойство по поводу следующего года, и многие заинтересованные стороны, которые рассчитывали на соглашение о прекращении огня в этом году [для облегчения финансового положения Украины], вынуждены пересчитать свои расходы и осознать, что существует финансовая дыра, как бы они ни пытались ее закрыть», — заявил неназванный европейский чиновник газете.

Отмечается, что Еврокомиссия в 2025 году уже скорректировала финансовые потоки, связанные с Украиной на фоне продолжающегося конфликта. В первую очередь рассматривается вариант выделения на военные нужды Киева двусторонних грантов, которые будут учитываться отдельно как «внебюджетные внешние транши» и в то же время будут засчитываться в целевые показатели расходов на национальную оборону.

Другим вариантом помощи Украине может стать предоставление кредита на $50 млрд из замороженных российских активов или реинвестирование этих денег в более рисковые классы активов.

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