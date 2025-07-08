В Дагестане 110 человек поступили в больницу после массового отравления водой

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 100 человек поступили в больницу после массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана, большинство из них — дети. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы района Фейруддин Рагимханов.

«В больницу поступили 110 человек, в основном дети», — сказал собеседник агентства.