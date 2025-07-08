В Дагестане 110 человек поступили в больницу после массового отравления водой
11:00 08.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 100 человек поступили в больницу после массового отравления питьевой водой в Магарамкентском районе Дагестана, большинство из них — дети. Об этом ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности главы района Фейруддин Рагимханов.
«В больницу поступили 110 человек, в основном дети», — сказал собеседник агентства.
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