Трамп заверил Зеленского в поставках военной помощи от США в посильных объемах — WSJ

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского в ходе состоявшегося 4 июля телефонного разговора, что Вашингтон выделит Украине столько военной помощи, сколько сможет себе позволить изыскать с учетом собственных приоритетов. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме.

По их данным, во время разговора Трамп заявил Зеленскому, что не отдавал распоряжений о прекращении поставок Украине отдельных видов вооружений и не несет за это ответственности. Ранее 2 июля газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставки Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire и переносных ракетных комплексов Stinger. Позже 3 июля американский президент заявил, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.

Трамп пояснил Зеленскому, что дал указание провести ревизию боеприпасов на складах Пентагона после операции США по уничтожению объектов ядерной инфраструктуры Ирана, однако президент США не распоряжался заморозить поставки вооружений Украине. Как указывает газета со ссылкой на источники, в Госдепе и Конгрессе США были удивлены информации об остановке поставок военной помощи Киеву.