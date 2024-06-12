Сбер предложит льготные программы для клиентов малого и среднего бизнеса на Донбассе

13:31

Предпринимателям на новых территориях будут доступны льготные программы, реализуемые государством в соответствии с программой социально-экономического развития в новых регионах. Сбер является участником реализации мер поддержки со стороны государства.

«Россия — это страна выдающихся умов и блестящих ученых, сокровищница интеллектуального потенциала. Мы гордимся нашими великими мыслителями и учеными, чьи идеи и открытия изменили мир. Мы верим в силу интеллекта и будем прилагать все усилия, чтобы наши предприниматели, ученые и инженеры имели все возможности для реализации своих идей, – подчеркнул первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Для малого и среднего бизнеса уже в ближайшее время будут доступны основные действующие программы – программа льготного кредитования №1764 от Минэкономразвития РФ (постановление правительства РФ) и зонтичное поручительство Корпорации МСП (это упрощенный способ получить кредит, если предпринимателю не хватает залога), а также госпрограммы для новых регионов при условии выделении лимитов на банк: постановления правительства 1115 и 888 (программы льготного кредитования клиентов и малого и среднего бизнеса на территориях новых субъектов Российской Федерации в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации). Первыми льготными программами смогут воспользоваться жители Донецка и Луганска, а чуть позже и все остальные жители новых регионов».

Также малому и микробизнесу доступны в Сбере бесплатные сервисы, среди которых: электронный документооборот, «Бухгалтерия для ИП на 6%», «Юрист для бизнеса», а также восемь отраслевых решений для разных сфер бизнеса: оптовая торговля, сфера услуг, розничная торговля, транспорт, ЖКХ, недвижимость, решения для ресторанного бизнеса и интернет-торговли.