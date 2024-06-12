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Столтенберг назвал «минимальное условие» для вступления Украины в НАТО

20:00 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны — члены НАТО на саммите в Вашингтоне заявят, что для вступления в альянс Украина должна победить в военном конфликте с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии заседания министров обороны стран альянса в Брюсселе.

«Нам надо убедиться в том, что Украина победит. Это минимальное условие для того, чтобы Украина стала членом альянса», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, сможет ли НАТО на саммите в июле пообещать «украинцам на фронте», что страна вступит в альянс.

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