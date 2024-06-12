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Минфин США вводит запрет на оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями

18:35 12.06.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минфин США запретит оказание России ряда услуг, связанных с информационными технологиями и облачными сервисами. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте ведомства.

В нем отмечается, что запрет вводится на «экспорт, реэкспорт, продажу или поставку прямо или косвенно из Соединенных Штатов или лицом из Соединенных Штатов, где бы они ни находились, консалтинговых услуг в сфере ИТ и услуг по проектированию, или услуг ИТ-поддержки, или облачных услуг для программного обеспечения, на которое распространяется действие лицензии, любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации». Исключение допускается для компаний, управляемых гражданином США, а также в случаях, когда речь идет о процессе закрытия компании или изъятии капиталовложений, или при наличии соответствующего разрешения американских властей.

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