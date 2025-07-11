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НОВОСТИ

Кириллическую раскладку клавиатуры расширят буквами языков народов РФ

20:40 11.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поддержка языков народов России предполагает в том числе расширение раскладки клавиатуры и создание новых букв. Такое положение содержится в утвержденных президентом РФ Владимиром Путиным основах языковой госполитики.

Среди мер поддержки языков народов России «обеспечение <…> языковыми технологиями (внедрение дополнительных символов на основе кириллицы, раскладка клавиатуры, машинный перевод, система проверки правописания)».

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