Годовая инфляция в РФ в июне составила 9,4%

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Годовая инфляция в России в июне 2025 года составила 9,4% против 9,88% в мае 2025 года. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,2%, следует из данных Росстата.

По данным статистики, продовольственные товары в июне подорожали на 0,11% по сравнению с предыдущим месяцем, в годовом выражении — на 11,91%. Цены на непродовольственные товары снизились на 0,03% в месячном выражении и выросли на 4,47% в годовом выражении. Стоимость услуг подорожала на 0,59% к июню 2025 года и на 12,02% в годовом выражении.