Сбер: Внутренний туризм по количеству поездок подходит к пику

09:45

Внутренний туризм по количеству поездок подходит к своему пику. Об этом говорится в колонке исполнительного директора Центра отраслевой экспертизы «Туризм» ПАО Сбербанк Константина Маркова в Russpass Журнале.

«Например, в августе 2024 года мы впервые зафиксировали снижение туристического потока в летние месяцы по отношению к аналогичному периоду 2023 года, – отметил эксперт. – Интересно, что одновременно и весь четвертый квартал 2024 года оказался ниже четвертого квартала 2023 года на 18%. При этом в целом внутренний турпоток в 2024 году, по данным СберАналитики, превысил показатели 2023 года на 6% и составил свыше 160 миллионов туристов. То есть мы видим начало распределения турпотока и его умеренный рост».

В России продолжится наращивание внутреннего туристического потока, но уже не такими темпами, как прежде, добавил он. «Исходя из нашей методологии расчетов, мы упремся в потолок – 180 миллионов туристов – в ближайшие два года, – рассказал Константин Марков. – Для отдельно взятого туристического бизнеса год от года фиксировать прежний темп прироста спроса будет затруднительно. Для игроков туриндустрии пришло время глубже посмотреть в аналитику и найти новую точку роста».

На текущий момент Сбером с поддержкой государства в 55 регионах финансируются 120 проектов в сфере туризма, из которых введено в эксплуатацию 13 гостиниц – это фактически 356 миллиардов рублей кредитных лимитов, что составляет около 33% программы господдержки отрасли, сообщил Константин Марков.