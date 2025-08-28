Сбер: Внутренний туризм по количеству поездок подходит к пику
09:45 28.08.2025
Внутренний туризм по количеству поездок подходит к своему пику. Об этом говорится в колонке исполнительного директора Центра отраслевой экспертизы «Туризм» ПАО Сбербанк Константина Маркова в Russpass Журнале.
«Например, в августе 2024 года мы впервые зафиксировали снижение туристического потока в летние месяцы по отношению к аналогичному периоду 2023 года, – отметил эксперт. – Интересно, что одновременно и весь четвертый квартал 2024 года оказался ниже четвертого квартала 2023 года на 18%. При этом в целом внутренний турпоток в 2024 году, по данным СберАналитики, превысил показатели 2023 года на 6% и составил свыше 160 миллионов туристов. То есть мы видим начало распределения турпотока и его умеренный рост».
В России продолжится наращивание внутреннего туристического потока, но уже не такими темпами, как прежде, добавил он. «Исходя из нашей методологии расчетов, мы упремся в потолок – 180 миллионов туристов – в ближайшие два года, – рассказал Константин Марков. – Для отдельно взятого туристического бизнеса год от года фиксировать прежний темп прироста спроса будет затруднительно. Для игроков туриндустрии пришло время глубже посмотреть в аналитику и найти новую точку роста».
На текущий момент Сбером с поддержкой государства в 55 регионах финансируются 120 проектов в сфере туризма, из которых введено в эксплуатацию 13 гостиниц – это фактически 356 миллиардов рублей кредитных лимитов, что составляет около 33% программы господдержки отрасли, сообщил Константин Марков.
НОВОСТИ
- 10:00 28.08.2025
- ВС РФ ударили авиабомбой по бригаде ВСУ в Красноармейске
- 09:32 28.08.2025
- Ведущий эксперт ЦРУ по России была лишена допуска к секретным данным после Аляски — WP
- 09:20 28.08.2025
- 10 поездов задерживаются в Самарской области из-за падения БПЛА в районе станции Кряж
- 09:05 28.08.2025
- Израиль высадил десант под Дамаском — сирийское ТВ
- 09:00 28.08.2025
- Силы ПВО сбили за ночь 102 украинских БПЛА над регионами России
- 22:30 27.08.2025
- Азербайджан Армения могут и должны стать членами ШОС – Глава МИД Армении
- 21:40 27.08.2025
- Bloomberg: Такое впечатление, что Евросоюз достиг пределов возможных санкций напрямую против России
- 20:50 27.08.2025
- В следующем году ЕГЭ по истории не станет обязательным - Кравцов
- 19:00 27.08.2025
- Германские СМИ полагают, что следствие установило личности всех диверсантов, причастных к подрыву «Северных потоков»
- 18:45 27.08.2025
- Правительство РФ вводит новый временный запрет на экспорт автомобильного бензина
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать