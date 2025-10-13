Не менее 40 человек погибли, десятки пострадали в результате ДТП с автобусом в ЮАР
09:32 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По меньшей мере 40 человек погибло и десятки пострадали в результате аварии с участием автобуса в ЮАР. Об этом сообщил телеканал eNCA.
По его информации, автобус попал в ДТП в провинции Лимпопо. Он направлялся в столицу Зимбабве Хараре.
