Не менее 40 человек погибли, десятки пострадали в результате ДТП с автобусом в ЮАР

По меньшей мере 40 человек погибло и десятки пострадали в результате аварии с участием автобуса в ЮАР. Об этом сообщил телеканал eNCA.

По его информации, автобус попал в ДТП в провинции Лимпопо. Он направлялся в столицу Зимбабве Хараре.