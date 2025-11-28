0
Иноагенты лишины льгот и будут платить НДФЛ в размере 30%

21:10 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий для иностранных агентов налоговые условия, в том числе устанавливающий для них единую ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

Как пояснял председатель Госдумы Вячеслав Володин, «иноагенты теперь лишены льгот, связанных с освобождением от налогообложения в ряде случаев, и налоговых вычетов». «Организациям-иноагентам и тем, в которых доля их участия составляет свыше 10%, запрещается: применять пониженные ставки по налогу на прибыль организаций; пользоваться правом освобождения от налогообложения доходов в виде безвозмездно полученного имущества или имущественных прав», — отмечал он.

Изменения внесены в Налоговый кодекс РФ.


