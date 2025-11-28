0
НОВОСТИ

Вместо Ермака на переговорах Киев представят начальник Генштаба и секретарь СНБО

20:45 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинскую делегацию на переговорах теперь представят начальник Генштаба ВСУ Андрей Гнатов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Рустем Умеров, а также работники МИД и разведки. Об этом сообщил Владимир Зеленский в связи с отставкой с поста главы его офиса Андрея Ермака, который также возглавлял делегацию Киева на переговорах с США.

«Скоро будут переговоры, будут наши представители: это будет начальник Генштаба, представители МИД, секретарь СНБО и наша разведка <…>. Уже в ближайшее время состоятся встречи с американской стороной», — сказал Зеленский в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.

Предыдущий указ о составе украинской делегации «для участия в переговорном процессе с США и другими международными партнерами Украины, а также с представителями Российской Федерации» Зеленский подписал 22 ноября. Тогда делегацию возглавил Ермак, также в нее вошли Умеров, Гнатов, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), председатель Службы внешней разведки Украины Олег Иващенко, первый замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица, первый замсекретаря СНБО Евгений Острянский, зампредседателя Службы безопасности Украины (СБУ) Александр Поклад, советник руководителя офиса Зеленского Александр Бевз.


