Нидерланды разрабатывают план возвращения. украинских беженцев на родину

21:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Нидерландов разрабатывает долгосрочную программу «добровольного возвращения» 135 тыс. украинских беженцев на родину. Об этом говорится в заявлении кабмина.



Согласно документу, действие европейской Директивы о временной защите, предоставляющей украинцам статус беженцев на территории ЕС, завершится 5 марта 2027 года. По истечении этого срока Нидерланды намерены выдать всем находящимся в стране украинцам трехлетние разрешения на временное пребывание, однако центральным элементом стратегии назван курс на добровольное возвращение украинцев на родину.



«Нидерланды окажут всем практическое содействие в оформлении документов и организации репатриации», — подчеркивается в заявлении правительства. Тем беженцам, которые хотят вернуться на Украину до запуска программы, поддержку оказывает Служба по вопросам репатриации и выезда.





