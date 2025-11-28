Нидерланды разрабатывают план возвращения. украинских беженцев на родину
21:40 28.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно документу, действие европейской Директивы о временной защите, предоставляющей украинцам статус беженцев на территории ЕС, завершится 5 марта 2027 года. По истечении этого срока Нидерланды намерены выдать всем находящимся в стране украинцам трехлетние разрешения на временное пребывание, однако центральным элементом стратегии назван курс на добровольное возвращение украинцев на родину.
«Нидерланды окажут всем практическое содействие в оформлении документов и организации репатриации», — подчеркивается в заявлении правительства. Тем беженцам, которые хотят вернуться на Украину до запуска программы, поддержку оказывает Служба по вопросам репатриации и выезда.
НОВОСТИ
- 21:10 28.11.2025
- Иноагенты лишины льгот и будут платить НДФЛ в размере 30%
- 20:45 28.11.2025
- Вместо Ермака на переговорах Киев представят начальник Генштаба и секретарь СНБО
- 19:10 28.11.2025
- На тему мирного плана по Украине публикуют много фейков - Песков
- 18:40 28.11.2025
- Песков сообщил, что РФ ведет переговоры по Украине только с США
- 17:51 28.11.2025
- Подписан закон о снижении порога для уплаты НДС малым бизнесом
- 17:22 28.11.2025
- В СберСити залили первый куб бетона для строительства здания Среднерусского банка Сбербанка
- 17:14 28.11.2025
- Инна Святенко: В Москве создана мощная структура безопасности
- 17:12 28.11.2025
- Идею создания аналога Нобелевской премии по литературе обсудит комиссия Госсовета
- 17:00 28.11.2025
- Переговоры о присоединении Британии к оборонному фонду ЕС провалились — Bloomberg
- 16:32 28.11.2025
- Спутники станут отслеживать дорогую недвижимость в Британии для взимания налогов - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать