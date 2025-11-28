0
0
0
НОВОСТИ

Нидерланды разрабатывают план возвращения. украинских беженцев на родину

21:40 28.11.2025

Правительство Нидерландов разрабатывает долгосрочную программу «добровольного возвращения» 135 тыс. украинских беженцев на родину. Об этом говорится в заявлении кабмина.

Согласно документу, действие европейской Директивы о временной защите, предоставляющей украинцам статус беженцев на территории ЕС, завершится 5 марта 2027 года. По истечении этого срока Нидерланды намерены выдать всем находящимся в стране украинцам трехлетние разрешения на временное пребывание, однако центральным элементом стратегии назван курс на добровольное возвращение украинцев на родину.

«Нидерланды окажут всем практическое содействие в оформлении документов и организации репатриации», — подчеркивается в заявлении правительства. Тем беженцам, которые хотят вернуться на Украину до запуска программы, поддержку оказывает Служба по вопросам репатриации и выезда.


НОВОСТИ

