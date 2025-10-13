0
ВС РФ еженедельно ликвидируют у ЛНР порядка 4 тыс. солдат ВСУ — Марочко

10:05 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские военнослужащие в боях у Луганской Народной Республики еженедельно в среднем уничтожают порядка 4 тыс. солдат Вооруженных сил Украины, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Если мы говорим за Луганскую Народную Республику, то приблизительно каждую неделю около 4 тыс. ликвидируется украинских боевиков. Это в трех направлениях — купянский, сватовско-кременской и как раз донецкий участки. И в районе Северска сейчас серьезные потери, конечно, идут у украинских боевиков», — сказал он.

Военный эксперт отметил, что менее существенные потери, чем у Северска, Киев несет на краснолиманском направлении зоны СВО.

