НОВОСТИ

Время добровольческой службы на СВО учтут в пенсии за выслугу лет — Мишустин

17:00 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Срок добровольческой службы на специальной военной операции зачтут в пенсии за выслугу лет. Об этом в ходе рассмотрения соответствующего законопроекта на заседании с членами кабмина сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Период пребывания в добровольческих формированиях уже засчитывается в стаж при назначении страховой пенсии по старости. Теперь время такой службы будет учитываться и при установлении пенсионных выплат за выслугу лет», — сказал он.

