РФ провела выборы при вооруженном конфликте, а Украина «почему-то нет» — Путин
17:40 27.11.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия сумела провести выборы, находясь в условиях вооруженного конфликта с Украиной, а Киев у себя «почему-то нет». Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.
«Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной. Но мы же провели выборы — и президентские выборы, и совсем недавно выборы в муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем. А они почему-то нет. Ведь как только будут заключены мирные соглашения любого характера, значит, боевые действия прекратятся, нужно сразу же прекращать действие введенного [Киевом] военного положения. А если военное положение будет отменено, надо сразу же объявлять о выборах», — сказал Путин.
