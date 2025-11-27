РФ провела выборы при вооруженном конфликте, а Украина «почему-то нет» — Путин

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия сумела провести выборы, находясь в условиях вооруженного конфликта с Украиной, а Киев у себя «почему-то нет». Об этом заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Россия-то тоже находится в состоянии вооруженного конфликта с той же Украиной. Но мы же провели выборы — и президентские выборы, и совсем недавно выборы в муниципальные и региональные органы власти. Мы же все это делаем. А они почему-то нет. Ведь как только будут заключены мирные соглашения любого характера, значит, боевые действия прекратятся, нужно сразу же прекращать действие введенного [Киевом] военного положения. А если военное положение будет отменено, надо сразу же объявлять о выборах», — сказал Путин.