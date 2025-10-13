В Москве предотвращен теракт против высокопоставленного сотрудника Минобороны РФ
10:20 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники ФСБ предотвратили в Москве теракт против высокопоставленного офицера Минобороны России, готовившийся по заданию украинских спецслужб. Задержаны четверо подозреваемых в причастности к теракту, в том числе уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«ФСБ предотвращен диверсионно-террористический акт в отношении одного из высокопоставленных офицеров Министерства обороны РФ, организованный украинскими специальными службами совместно с главарями международной террористической организации „Исламское государство“ (признана террористической, запрещена в РФ)», — сообщили в ЦОС.
«Преступление планировалось совершить общественно опасным способом в одном из густонаселенных районов столицы. По оценкам специалистов, мощность изготовленного террористами СВУ позволяла обеспечить зону сплошного поражения людей в радиусе до 70 метров. В результате реализованных мероприятий в Москве задержаны трое граждан России, причастных к сокрытию следов планировавшегося преступления, и выходец из стран Центральной Азии — непосредственный исполнитель террористической акции», — сообщили в российской спецслужбе.
