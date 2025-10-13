0
НОВОСТИ

Первая группа израильских заложников передана Красному Кресте в городе Газа — ТВ

09:20 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая группа израильских заложников была передана сотрудникам Международного комитета Красного Креста в городе Газа. Об этом сообщил аффилированный с движением ХАМАС телеканал Al Aqsa.

По его данным, пленников к месту освобождения доставили сторонники военного крыла ХАМАС — группировки «Бригады Иззэддина аль-Кассама».

