В Северске ДНР идут городские бои, ВС РФ продвигаются на этом направлении — Пушилин
10:32 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бойцы российской армии продвигаются на краснолиманском направлении, в частности, ведут городские бои в Северске Донецкой Народной Республики, приближаются к Красному Лиману (украинское название — Лиман). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24»
«Краснолиманское направление, в первую очередь, касаемо Северска: здесь мы видим и освобожденные населенные пункты, здесь мы видим и городские бои в Северске уже имеют место быть. Также мы видим, что приближаются и к Красному Лиману наши подразделения, а также продолжается продвижение в черте населенного пункта Ямполь, за который противник продолжает удерживаться, но в южной части наши подразделения продолжают улучшать свои позиции», — сказал Пушилин.
