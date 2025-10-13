0
НОВОСТИ

В Северске ДНР идут городские бои, ВС РФ продвигаются на этом направлении — Пушилин

10:32 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бойцы российской армии продвигаются на краснолиманском направлении, в частности, ведут городские бои в Северске Донецкой Народной Республики, приближаются к Красному Лиману (украинское название — Лиман). Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия-24»

«Краснолиманское направление, в первую очередь, касаемо Северска: здесь мы видим и освобожденные населенные пункты, здесь мы видим и городские бои в Северске уже имеют место быть. Также мы видим, что приближаются и к Красному Лиману наши подразделения, а также продолжается продвижение в черте населенного пункта Ямполь, за который противник продолжает удерживаться, но в южной части наши подразделения продолжают улучшать свои позиции», — сказал Пушилин.

