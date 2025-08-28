Израиль высадил десант под Дамаском — сирийское ТВ
09:05 28.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Израильский десант высадился в районе Эль-Кисва на западе Дамаска. Об этом сообщил сирийский телеканал Syria TV.
Его источники отметили, что цели вылазки и ее последствия пока неизвестны. В то же время канал подчеркнул, что сирийские военные ранее обнаружили в данном районе прослушивающие устройства и камеры видеонаблюдения неизвестного происхождения. Вскоре после этого Израиль нанес авиаудар по Эль-Кисве, в результате атаки есть погибшие и раненые.
