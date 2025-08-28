На Солнце весь день «творился ад», появилось не менее 100 новых пятен — ИКИ РАН

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Не менее 100 новых пятен появилось на Солнце за прошедшие сутки. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

«В главной солнечной активной области, № 4197, какой-то ад весь день творился. За прошедшие сутки, тут, наверное, не меньше 100 новых пятен появилось. Куда девается вся эта энергия, совершенно непонятно. За сутки здесь не произошло ни одной вспышки», — говорится в сообщении в телеграм-канале лаборатории.

На сайте лаборатории уточняется, что прогноз солнечной активности на ближайшие сутки остается неопределенным из-за противоречивых сигналов, поступающих вместе с космическими и наземными данными.

«С одной стороны, на Солнце сохраняется исключительно большое число крупных пятен, свидетельствующих о наличии существенных запасов вспышечной энергии. Кроме того, фоновое рентгеновское излучение Солнца уже несколько суток превышает вспышечный уровень C, то есть в некотором смысле все эти дни на Солнце продолжается одна непрерывная вспышка. <…> С другой стороны, спам солнечными вспышками за последние сутки явно пошел на спад, а график вспышек все больше становится похож на прямую линию», — отмечается там.

Ученые предполагают, что не самым приятным объяснением происходящего может быть то, что Солнце «просто перешло в режим накопления энергии на крупные взрывы и перестало растрачивать себя по мелочам». «Если так, то ближайшее будущее может принести неприятные сюрпризы, особенно учитывая, что наиболее крупные активные центры в данный момент явно находятся в зоне прямого воздействия на Землю. Разумеется, на происходящее может быть и оптимистический взгляд: за шестидневный всплеск активности звезда наконец-то исчерпала взрывную энергию и теперь постепенно „остывает“, — добавили в лаборатории.

Там напомнили, что накопление энергии на вспышки высшего X-уровня обычно занимает сутки-двое. И, как предполагают ученые, если в ближайшие дни крупных событий не произойдет, «значит речь все же идет о системном спаде активности, и звезда возвращается в режим „дружелюбного источника тепла и света“.