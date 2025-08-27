Азербайджан Армения могут и должны стать членами ШОС – Глава МИД Армении
22:30 27.08.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения и Азербайджан направили заявки на полноценное членство в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и должны стать членами этой организации. Об этом в интервью Общественному телевидению Армении заявил глава МИД Армении Арарат Мирзоян.
«Мы представили заявку, Азербайджан представил заявку. И нас как международных партнеров пригласили на предстоящий саммит [в Тяньцзине], и мы примем участие. Мы полагаем, что мы и Азербайджан можем и должны стать членами этой организации», — сказал глава МИД Армении.
