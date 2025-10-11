0
Порядка 5% подростков в РФ страдают расстройством пищевого поведения — эксперт

16:00 11.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Показатель расстройства пищевого поведения среди российских подростков достигает 5%, чаще всего заболевания этой группы имеют женщины от 12 до 27 лет. Об этом сообщила ТАСС клинический психолог, методист лаборатории телепсихологии Пироговского университета Елизавета Куликова.

«Расстройство пищевого поведения — это группа заболеваний, например, сюда относятся: расстройство жевания; расстройства, избегающего или ограничивающего приема пищи; нервную анорексию; нервную булимию и расстройство переедания. Для нашей страны показатель РПП среди тинэйджеров невысокий — по некоторым данным — до 5%», — сообщила она.

По словам Куликовой, согласно статистике, больше всего заболевания группы РПП имеют девочки и молодые женщины от 12 до 27 лет. Однако существует тенденция роста этого заболевания и среди мужского пола. «Если рассматривать в общем соотношении, то более подвержен женский пол, этому могут быть вполне тривиальные причины, например, влияние средств социальных сетей, представляющих стандарты идеальности, к которым стремятся девочки путем от простого ограничения, которое вдруг переходит в расстройство с отказом от приема пищи, изнуряющими тренировками», — пояснила Куликова.

