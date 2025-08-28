После многочисленных взрывов в Киеве город затянут смогом

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Смог после многочисленных взрывов и пожаров накрыл Киев. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА). Ранее украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе.

«В столице возникли пожары и над городом образовался смог. <…> После взрывов запах дыма часто ощущается недалеко от мест попадания или там, куда его приносит ветер», — написано в телеграм-канале КГГА.