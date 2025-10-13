Столтенберг займет пост главы Мюнхенской конференции после окончания полномочий в Норвегии
13:05 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший генеральный секретарь НАТО (2014-2024), министр финансов Норвегии Йенс Столтенберг займет пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности (MSC) после завершения срока его полномочий в королевстве. Об этом говорится в распространенном заявлении форума.
«Мы не устанавливали для него или для себя конкретных сроков в этом отношении. До этого времени в соответствии с уставом Фонда Мюнхенской конференции по безопасности посол Вольфганг Ишингер продолжит исполнять обязанности председателя. Чтобы подготовиться к своей будущей роли во главе Мюнхенской конференции по безопасности Йенс Столтенберг вступит в Совет фонда MSC в ноябре 2025 года», — отмечается в сообщении.
«Всем известно, что в начале этого года мне пришлось изменить свои планы по вступлению в MSC, когда премьер-министр [Норвегии Йонас Гар] Стёре предложил мне присоединиться к его правительству. Мое обязательство председательствовать в MSC остается неизменным. Я с нетерпением жду возможности присоединиться к Совету фонда MSC сейчас и занять пост председателя после завершения моей государственной службы в Норвегии», — подчеркнул Столтенберг.
Ишингер занимал пост председателя Мюнхенской конференции по безопасности с 2009 по 2022 гг.
Мюнхенская конференция была основана в 1962 году немецким публицистом Эвальдом фон Клейстом как «заседание представителей оборонных ведомств» стран — членов НАТО. С 1999 года в ней стали принимать участие политики и военные из государств Центральной и Восточной Европы, а также представители бизнеса. В рамках форума традиционно проходят многочисленные неформальные и личные встречи политиков.
Россия участвовала в форуме с конца 1990-х годов. В последние годы официальные представители РФ не принимали участие в MSC.
НОВОСТИ
- 13:20 13.10.2025
- В Польше двух россиян обвинили в работе на разведку РФ
- 13:00 13.10.2025
- Макрон возложил вину за политический кризис во Франции на оппозицию
- 12:32 13.10.2025
- Трамп заявил, что ХАМАС согласится на разоружение в рамках мирного плана — Reuters
- 12:20 13.10.2025
- НАТО начала учения Steadfast Noon, ядерное оружие не задействовано — Рютте
- 12:07 13.10.2025
- Собянин: В столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений
- 12:05 13.10.2025
- Передача Израилю тел заложников, умерших в плену у ХАМАС, состоится после полудня — ТВ
- 12:00 13.10.2025
- Поставка Киеву «Томагавков» может кончиться плохо для всех, предупредил Медведев
- 11:42 13.10.2025
- Волонтеры Троицка собрали и доставили в зону СВО более 220 тонн гумпомощи
- 11:32 13.10.2025
- Москва, Баку и Тегеран выстраивают безбарьерную логистику до Персидского залива — Оверчук
- 11:20 13.10.2025
- Тайвань начал военно-морские маневры «Хайцян» с участием ВМС и береговой охраны
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать