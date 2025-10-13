Макрон возложил вину за политический кризис во Франции на оппозицию

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оппозиционные партии, выступающие за автоматическое вынесение вотума недоверия недавно назначенному правительству Франции, несут ответственность за усугубление политического кризиса и должны сосредоточиться на служении интересам французов и стабилизации обстановки. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон по прибытии в египетский Шарм-эш-Шейх по случаю заключения соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

«Политические силы, которые приняли решение о вотуме недоверия [экс-премьеру] Франсуа Байру, и политические силы, которые сыграли роль в дестабилизации [нынешнего премьер-министра] Себастьена Лекорню, несут полную ответственность за этот беспорядок. Я же обеспечиваю преемственность, стабильность и буду продолжать это делать. Все должны продолжать работу в этом направлении», — сказал президент, чье заявление транслировала пресс-служба Елисейского дворца.

По мнению главы государства, критические высказывания политиков в адрес переназначенного на пост премьера Лекорню, как и нового кабмина, «не соответствуют ситуации». На этом фоне он призвал всех «взять себя в руки» и работать в соответствии с тем мандатом, которым их наделили французы, и продолжать работу над улучшением повседневной жизни граждан, а также над «независимостью Франции». Макрон добавил, что проведет во вторник утром первое заседание совета министров в новом составе и выразил надежду на то, что «страна сможет двигаться вперед в условиях умиротворения и стабильности», а также в обстановке большого уважения между политическими силами.

«В этот момент все взоры обращены на Францию. И она должна нести послание стабильности и силы. И поэтому долг всех — работать на стабильность, а не делать ставки на нестабильность», — подчеркнул президент.