В Польше двух россиян обвинили в работе на разведку РФ

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польская прокуратура предъявила двум россиянам — Игорю Р. и его супруге Ирине Р. — обвинения в якобы работе на российские разведывательные службы. Обвинительное заключение направлено в Окружной суд польского города Сосновца, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление прокуратуры.

По ее утверждению, россияне якобы передавали спецслужбам информацию о представителях «российской оппозиции», проживающих в Польше. В прокуратуре также полагают, что Игорь Р. мог быть причастен к планам по отправке посылки с взрывчатым веществом и детонаторами.