Собянин: В столице высокотехнологичную медпомощь оказывают более 30 учреждений
12:07 13.10.2025
За первые шесть месяцев 2025 года в медицинских учреждениях Москвы выполнены почти 60 тыс. высокотехнологичных операций. Это почти в 2 раза больше, чем за тот же период пять лет назад. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в мегаполисе создается система доступной высокотехнологичной медицины, доступная для всех москвичей. «Передовые методики и инновационные разработки — это шанс на долгую и активную жизнь для людей с различными, даже самыми тяжелыми заболеваниями, - констатировал градоначальник. - Москва постоянно повышает доступность высоких технологий в медицине, чтобы каждый житель мог рассчитывать на необходимое ему лечение».
Высокотехнологичную медицинскую помощь в Москве оказывают более 30 городских медучреждений. Среди направлений, по которым выполнены примерно 60 тыс. высокотехнологичных операций, — сердечно-сосудистая хирургия, травматология и ортопедия, офтальмология, нейрохирургия, урология и онкология.
Подобные результаты стали возможны благодаря оснащению стационаров современным оборудованием. Доктора могут использовать ангиографы с 3D-визуализацией сосудов и полостей сердца, аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также другую технику, позволяющую проводить операции высокого уровня сложности.
