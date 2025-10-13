0
НОВОСТИ

Поставка Киеву «Томагавков» может кончиться плохо для всех, предупредил Медведев

12:00 13.10.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставка Украине «Томагавков», если США все-таки примут такое решение, будет нести негативные последствия для всех. Об этом предупредил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«Поставка этих ракет может кончиться плохо для всех», — написал он в своем канале в Max.

