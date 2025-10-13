Трамп заявил, что ХАМАС согласится на разоружение в рамках мирного плана — Reuters

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп после прибытия в здание Кнессета (парламент Израиля) заявил, что радикальное палестинское движение ХАМАС согласится на свое разоружение в рамках мирного плана урегулирования конфликта в секторе Газа. Слова американского лидера приводит агентство Reuters.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп выразил мнение, что военные действия в анклаве можно считать завершенными.